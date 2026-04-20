Internationale Presse feiert Bayern | Alarmstufe Rot bei Real

Bayern unaufhaltsam

Nach dem 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart am gestrigen Sonntag steht es am 30. Spieltag schon fest: Der FC Bayern ist zum 35. Mal Deutscher Meister. „Die Bayern sind nicht zu stoppen“, urteilt der österreichische ‚Kurier‘. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ zeigt sich beeindruckt: „Wie so oft in dieser Saison hat der FC Bayern seinen Gegner überrollt. Der Traum ist nun, auch den DFB-Pokal und die Champions League zu gewinnen.“

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Die ‚Mundo Deportivo‘ bläst ins gleiche Horn: „Meister Bayern legt den Grundstein für das Triple“. „Der unaufhaltsame FC Bayern München wird zum 35. Mal Deutscher Meister. Eine Krönung als Auftakt zu einem vielversprechenden Frühjahr in München, da die Mannschaft noch im Halbfinale der Champions League und des DFB-Pokals steht“, schreibt ‚Le Figaro‘. Mit Blick auf das anstehende Champions League-Halbfinale gegen Paris St. Germain in der kommenden Woche warnt die katalanische ‚Sport‘: „PSG sollte sich Sorgen machen“.

Alarmstufe Rot

Für Real Madrid ist die Saison so gut wie gelaufen. In der heimischen Liga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona bei noch sieben verbleibenden Spielen neun Punkte. Hinzu kommt das Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Bayern sowie das blamable Ausscheiden aus dem spanischen Pokal gegen Zweitligist Albacete.

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Nun musste Trainer Álvaro Arbeloa laut ‚The Athletic‘ sogar eine spontane Sitzung einberufen, um einen Spannungsverlust bei seinen Spielern zu verhindern. Im Meeting betonte er „die Notwendigkeit von Einsatzbereitschaft und Professionalität für den Rest der Saison“. Auch Kapitän Dani Carvajal (34) ergriff das Wort und unterstützte Arbeloas Appell. Alarmstufe Rot bei Real – noch vor zwei Jahren wäre ein solches Krisenmeeting bei den Königlichen unvorstellbar gewesen.