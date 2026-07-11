ManCity verkündet Monga-Deal

Jeremy Monga hat sich für einen Wechsel zu Manchester City entschieden. Wie die Citizens offiziell mitteilen, unterschreibt der 17-Jährige einen Vertrag bis 2031. Die Skyblues stechen dabei zahlreiche europäische Spitzenklubs wie den FC Arsenal, Manchester United, den FC Bayern oder Borussia Dortmund aus. Der Flügelspieler verlässt seinen Jugendverein Leicester City somit nach dem Abstieg in die dritte Liga. Die Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei umgerechnet rund zwölf Millionen Euro.

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We're delighted to confirm the signing of Jeremy Monga from Leicester City on a five-year deal ✍️



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Trotz seines jungen Alters kann Monga bereits auf 37 Pflichtspiele für die Foxes zurückblicken. City-Sportdirektor Hugo Viana setzt große Stücke auf den englischen U19-Nationalspieler: „Jeremy ist ein vielversprechender Spieler, der in seiner noch jungen Karriere bereits enorme Fortschritte gemacht hat. Als Verein hatten wir ihn schon lange im Blick und konnten uns während seiner Zeit bei Leicester selbst von seinem Können überzeugen. Mit 17 Jahren sind wir überzeugt, dass er sich weiter verbessern wird und dass dies der richtige nächste Schritt in seiner Karriere ist. Wir freuen uns darauf, ihn auf jedem Schritt seines Weges zu unterstützen.“