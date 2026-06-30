35 Millionen: Transferduell um Dortmunds Adeyemi-Ersatz

Anis Hadj Moussa hat das Interesse von zwei Premier League-Teams auf sich gezogen. Wie Sacha Tavolieri berichtet, befinden sich Newcastle United und Aston Villa bereits in Verhandlungen mit der Spielerseite. Sein aktueller Arbeitgeber Feyenoord Rotterdam fordert demnach rund 35 Millionen Euro für den 24-Jährigen.

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Hadj Moussa machte in der abgelaufenen Spielzeit mit 14 Toren und sieben Vorlagen in 40 Pflichtspielen auf sich aufmerksam. Der algerische WM-Fahrer soll intern bereits den klaren Wunsch geäußert haben, den Schritt auf die Insel zu wagen. Auch bei Borussia Dortmund steht der Flügelspieler als möglicher Nachfolger von Karim Adeyemi (24) hoch im Kurs. Der Vertrag des Linksfußes in Rotterdam ist noch bis 2030 datiert.