Schalke vor Überraschungstransfer

Der FC Schalke arbeitet offenbar intensiv an einer Verpflichtung von Kevin Müller (34). Nach Informationen von ‚Sky‘ sind die Verhandlungen über eine Leihe bis zum Saisonende weit fortgeschritten, es gehe nur noch um Details.

Auch Müller, beim 1. FC Heidenheim nach 330 Einsätzen nur noch die Nummer drei, stehe dem Wechsel offen gegenüber und sei bereit, sich dem Medizincheck zu unterziehen, sobald die finale Einigung erfolgt ist.

Beim Zweitligisten würde Müller wohl auf Ersatzkeeper Justin Heekeren (25) folgen, der beim RSC Anderlecht hoch im Kurs steht. Den Stammplatz zwischen den Pfosten dürfte aber nach wie vor Loris Karius (32) behalten.