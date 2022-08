Leipzig: Diallo-Deal schreitet voran

RB Leipzig macht in den Bemühungen um Abdou Diallo offenbar Fortschritte. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist der Transfer auf einem guten Weg, es gebe allerdings noch einiges an Formalitäten zu erledigen. Der Bundesligist peilt eine Leihe plus Kaufoption an, die Verhandlungen mit Paris St. Germain laufen noch.

Der 26-jährige Abwehrspieler kann in der Innenverteidigung und links hinten eingesetzt werden. In der Bundesliga war Diallo einst für Mainz 05 und Borussia Dortmund am Ball. Im Sommer 2019 folgte der 32-Millionen-Wechsel vom BVB nach Paris. Der Vertrag des senegalesischen Nationalspielers läuft noch bis 2024.