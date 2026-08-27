Der FC Schalke 04 will Angreifer Moussa Sylla in diesem Transferfenster unbedingt verkaufen und senkt daher die geforderte Ablöse noch einmal. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll der 26-Jährige bei einem Abgang kurz vor Transferschluss nur noch mindestens vier Millionen Euro einbringen. Bislang war von sechs bis acht Millionen die Rede. Sylla steht noch bis 2028 in Gelsenkirchen unter Vertrag.

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Die Königsblauen müssen dringend Einnahmen generieren, um weiter handlungsfähig zu bleiben und ihr finanzielles Ziel für 2026 erreichen zu können. Sollte sich die Bilanz des Klubs nicht deutlich verbessern, droht sogar ein Punktabzug für die kommende Spielzeit.