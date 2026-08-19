„DER Transfer des Sommers“ | Milans 150-Millionen-Angriff

Bei Real darf man nicht zweimal Nachdenken

Am gestrigen Dienstagabend gab der FC Barcelona die Verpflichtung von Weltmeister Rodri bekannt, der über Monate ziemlich offensiv mit Real Madrid geflirtet hatte. Für viele spanische Medien ein echter Coup, die katalanische ‚Sport‘ titelt beispielsweise: „DER Transfer des Sommers.“ Allgemein wird der Deal als schwere Niederlage für die Königlichen interpretiert. Das will Trainerrückkehrer José Mourinho nicht so stehen lassen. Im Interview mit ‚El Chiringuito‘ stellt der Portugiese klar: „Siege werden auf dem Platz errungen, es geht um die Titel. Dort liegen die Siege.“

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Zwar habe er im Vorfeld Kontakt zu Rodri gehabt und auch für einen Wechsel zu Real geworben, doch er weine dem 30-Jährigen nicht hinterher: „Nein, Rodri fehlt mir nicht. Ja, ich habe zweimal mit ihm gesprochen, und Real Madrid hat ihm ein sehr gutes Angebot unterbreitet. Aber Rodrigo hatte Bedenken, er zögerte und das ließ auch mich zweifeln. Real Madrid ist ein so bedeutender Verein, dass er es sich nicht leisten kann, Spieler zu haben, die zweimal darüber nachdenken. Man kontaktiert ihn, und der Spieler fragt: ‚Wann soll ich kommen?‘ So lautet im Grunde das Prinzip. Rodrigo hat sich uns gegenüber sehr gut verhalten, ich wünsche ihm viel Glück. Nicht zu viel Glück natürlich. Aber ich wünsche ihm viel Glück.“

Alles für die Champions League

Der AC Mailand will nach dem enttäuschenden fünften Platz der Vorsaison in diesem Jahr angetrieben durch den Besitzer Gerry Cardinale und den neuen Trainer Rúben Amorim wieder richtig angreifen – und greift dafür tief in die Tasche. „Der neue AC Mailand unter Gerry Cardinale hat nach dem Flop mit Massimiliano Allegri auf der Trainerbank keine Kosten gescheut, um das Projekt wieder anzukurbeln“, bewertet die ‚Gazzetta dello Sport‘ und rechnet vor: Nur für Gonçalo Ramos, Mario Gila und Diego Moreira (dessen Transfer unmittelbar bevorsteht) werden inklusive Ablöse, Abschreibungen, Gehältern und Boni bis zu 150 Millionen Euro fällig.

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„Allein Ramos beispielsweise wird die Bilanz der Rossoneri in jeder der nächsten fünf Spielzeiten mit rund 24 Millionen Euro pro Jahr belasten“, so die italienische Sportzeitung. Sehr viel für einen Klub, der die Champions League verpasst hat. Aufgefangen werden soll die Summe zumindest zum Teil durch weitere Abgänge, der Kader werde weiter genau unter die Lupe genommen. Zudem profitieren die Rossoneri noch immer von Abgängen früherer Jahre und kassieren laut ‚Gazzetta‘ in dieser Saison noch „rund 14 Millionen Euro an Boni, die Manchester City für den Transfer von Tijjani Reijnders nach Saudi-Arabien zahlen muss, und rund neun Millionen Euro von Newcastle United für den Transfer von Sandro Tonali zu Tottenham Hotspur“.