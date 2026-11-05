Supertalent Niko Ilicevic wird auch beim Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn am Samstag (15:30 Uhr) im Kader von Eintracht Frankfurt stehen. Das bestätigte Trainer Adi Hütter auf der heutigen Pressekonferenz. Bereits gegen den Hamburger SV (3:1) durfte das 16-Jährige Mittelfeld-Juwel erstmals Bundesliga-Luft schnuppern.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Er hat sich das verdient. Wenn man so ein Talent hat, ist das doch eine Freude“, erklärte Hütter. Gegen den HSV konnte Ilicevic bereits sein großes Potenzial andeuten. Nun bietet sich ihm in Paderborn möglicherweise die nächste Gelegenheit, weitere Einsatzminuten zu sammeln und sich zu beweisen.