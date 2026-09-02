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Bundesliga

120 Millionen in Sicht: So finanzierte Dortmund den Rekord-Sommer

Ole Book hat dem Kader von Borussia Dortmund einen komplett neuen Anstrich verpasst und den Hurra-Fußball zurück in de Signal Iduna Park geholt. Die Ausgaben dafür waren horrend, sind aber dennoch sinnvoll gegenfinanziert.

von Remo Schatz - Quelle: Sport Bild
1 min.
Ole Book mit Niko Kovac @Maxppp

Nach seinem ersten Transfersommer für Borussia Dortmund muss man Ole Book ein herausragendes Zeugnis ausstellen. Nach nur wenigen Pflichtspielen kann attestiert werden, dass die Neuzugänge Joane Gadou (19), Joey Veerman (27), Konstantinos Karetsas (18) und Giannis Konstantelias (23) allesamt gezündet haben. Zudem konnte der Sportdirektor auf die schwere Knieverletzung von Letztgenanntem blitzschnell reagieren und mit Ethan Nwaneri (19) einen hochtalentierten Ersatz ausleihen.

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Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nach Abzug der Einnahmen mit einer Bilanz von 70 Millionen Euro netto so viel Geld wie noch nie in den Kader gesteckt wurde. Die ‚Sport Bild‘ rechnet vor, dass dies wirtschaftlich aber dennoch auf einem grundsoliden Fundament steht. Und das, obwohl der BVB vor kurzem aufgrund des frühen Ausscheidens aus der Champions League ein Jahresdefizit von 21,7 Millionen Euro bilanzieren musste. Möglich machen dies die üblichen finanzbuchhalterischen Kniffe.

BVB bekommt noch 120 Millionen

Vor allem profitiert die Borussia von nachträglichen Einnahmen von rund 100 Millionen Euro aus längst vergangenen Transfers wie von Jude Bellingham (23/zu Real Madrid), Donyell Malen (27/Aston Villa) oder Jamie Gittens (22/FC Chelsea). Durch die Verkäufe aus diesem Jahr summieren sich die gesicherten Gewinne in den kommenden Spielzeiten auf 120 Millionen Euro.

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Darüber hinaus wurden bei allen Neuzugängen mit den abgebenden Vereinen Ratenzahlungsmodelle vereinbart. Die Summen müssen demnach nicht auf einen Schlag gezahlt werden, sondern können über die kommenden drei bis vier Jahre abgestottert werden. Die Verpflichtung von Gadou wurde zudem so frühzeitig eingetütet, dass man sie noch im vergangenen Geschäftsjahr verbuchen konnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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