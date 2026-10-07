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Frankfurt rüstet sich für Krösche-Abflug

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
Markus Krösche an der Seite von Axel Hellmann @Maxppp

Bei Eintracht Frankfurt bereitet man sich auf den Abgang von Sportvorstand Markus Krösche vor. Wie der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen ist, soll Axel Hellmann im Fall der Fälle zum CEO aufsteigen und noch mächtiger werden.

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Es gilt als ziemlich sicher, dass Krösche seinen bis 2028 datierten Kontrakt am Main nicht erfüllen wird. Als Nachfolger ist unter anderem Joti Chatzialexiou vom 1. FC Nürnberg im Gespräch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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