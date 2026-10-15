Joshua Kimmich (31)

Die Messlatte hat der Mittelfeldmann in den vergangenen Jahren selbst hoch gelegt. Entsprechend fällt sofort auf, wenn Kimmich mal ein paar schwächere Tage hat. Gerade im Zweikampfverhalten muss der Sechser kritisiert werden, zudem häuften sich in den vergangenen Wochen unnötige Ballverluste. Beim DFB-Team schwächelte Kimmich ebenfalls, sodass dort sogar sein Stammplatz und Kapitänsamt zumindest in der Öffentlichkeit diskutiert werden.

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Nathaniel Brown (23)

Mit seinem Tor im Supercup gegen Borussia Dortmund (2:1) erwischte der 50-Millionen-Einkauf aus Frankfurt einen Traumstart. In neuer Rolle auf der Zehn gefiel Brown – auf seiner Stamm-Position als Linksverteidiger rangiert er aufgrund defensiver Schwächen jedoch vorerst hinter Alphonso Davies. Beim jüngsten 3:3 in Stavanger musste Brown schon zur Pause runter (FT-Note: 5).

Luis Díaz (29)

In derselben Partie erzielte Díaz nach sechs Spielen Durchstrecke endlich wieder ein Tor. Der Linksaußen ist von seinen hervorragenden Scorerwerten aus der Vorsaison noch weit entfernt. Díaz selbst hätte sich für ein paar mehr Verschnaufpausen einen Backup gewünscht, der jedoch nicht verpflichtet wurde. Daher wirkte der Kolumbianer zuletzt überspielt, viele Stockfehler und vergebene Großchancen sorgten für Sorgenfalten.

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Lennart Karl (18)

Der Youngster wäre wohl als Stammspieler in die WM gegangen, ein Muskelbündelriss verhinderte diese Erfahrung. Wieder in Tritt kam Karl seitdem nicht. Zwar erhält der Offensivmann immer wieder Einsatzminuten, darf zuweilen auch von Anfang an ran. Nach sieben Partien stehen aber erst ein Tor und eine Vorlage zu Buche. Dem Linksfuß fehlt aktuell die Leichtigkeit.

Josip Stanisic (26)

In der Vorsaison war Stanisic eine Bank. Egal ob hinten rechts oder links: Der in München geborene kroatische Nationalspieler ließ kaum einen Gegenspieler vorbei. Aktuell präsentiert er sich fehleranfälliger. Im Duell mit Konrad Laimer zieht er gerade recht klar den Kürzeren.