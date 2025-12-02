Real: Mendy erneut länger raus

Real Madrid muss erneut auf Ferland Mendy (30) verzichten. Wie die Königlichen offiziell mitteilen, hat sich der Linksverteidiger eine Muskelverletzung im Bizeps des rechten Oberschenkels zugezogen. Spanische Medien schätzen die Ausfallzeit des Franzosen auf rund drei Wochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit fällt Mendy nach seinem ersten Spiel seit über einem halben Jahr zum wiederholten Male für einen längeren Zeitraum aus. Der Linksfuß muss sich immer wieder aufs Neue mit Verletzungspech herumschlagen. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2028.