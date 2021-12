Stöger in Ungarn entlassen

Peter Stöger ist nicht länger Trainer von Ferencvaros Budapest. Wie die Ungarn mitteilen, hat man sich zur Trennung vom ehemaligen Bundesliga-Trainer entschieden. Der 55-jährige Österreicher war seit Saisonstart für den Klub tätig.

In Deutschland coachte Stöger zwischen 2013 und 2017 den 1. FC Köln, kurz darauf heuerte er für ein halbes Jahr bei Borussia Dortmund an. Über die Zwischenstation Austria Wien ging es zu Ferencvaros. Es sollte ein kurzes Kapitel werden. Zehn Niederlagen in 30 Pflichtspielen waren zu viel.

FTC has decided to part ways with its head coach, Peter Stöger.

We thank him for his work with Ferencváros and wish him the best in the future!