So ungewöhnlich scheiterte Wirtz‘ Real-Transfer

Im Sommer gab es durchaus Versuche, Florian Wirtz bei Real Madrid unterzubringen. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Phrasenmäher‘ äußerte sich Berater Volker Struth zur Situation des Spielmachers, der von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool wechselte: „In der Phase, als es um einen Wechsel zu Liverpool oder Bayern ging, habe ich Xabi Alonso angerufen und ihm gesagt: ‚Du musst den Jungen aus Leverkusen mit zu Real nehmen.‘ Xabi antwortete: ‚Das musst du nicht mir sagen, sondern Florentino Pérez.‘“

Wirtz wurde von seinen Eltern beraten, pflegte aber eine Vermarktungskooperation mit Struths Agentur Sports360. Die engen Drähte zum 22-Jährigen und seinen Eltern wollte Struth offenbar nutzen, um einen Deal mit den Königlichen auszuloten.

Bei Real-Präsident Pérez blitzte der Agent aber ab. Auf eine Textnachricht von Struth reagierte Pérez verhalten und verwies auf Generaldirektor José Sánchez. Wirtschaftlich hätte Real den Transfer von Wirtz im Sommer nicht stemmen können. Für über 125 Millionen Euro wechselte der Nationalspieler letztlich zu den Reds.