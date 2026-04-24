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Bundesliga

Gespräche laufen: Bayerns Kniff im Gordon-Poker

Der FC Bayern lotet eine Zusammenarbeit mit Anthony Gordon aus. Für die bevorstehenden Verhandlungen mit Newcastle United erhoffen sich die Münchner einen entscheidenden Vorteil.

von Julian Jasch - Quelle: Bayern Insider
1 min.
Anthony Gordon wird beim FC Bayern gehandelt @Maxppp

Die Spur vom FC Bayern zu Anthony Gordon (25) wird immer heißer. Wie der aktuellen Ausgabe des ‚Bild‘-Podcasts ‚Bayern Insider‘ zu entnehmen ist, wurden mittlerweile Zahlen zwischen Spieler und Klub ausgetauscht. ‚Sky‘ berichtete bereits, dass eine Einigung auf dieser Ebene keine Hürde darstellt.

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Vielmehr dürfte der potenzielle Transfer von den Verhandlungen mit Newcastle United abhängen. Die Magpies sollen einen Verkauf des Offensivallrounders zwar grundsätzlich nicht ausschließen, die jüngst kolportierte Ablöseforderung über umgerechnet 86 Millionen Euro ist dem deutschen Rekordmeister aber zu hoch. Im Hintergrund wurde deshalb offenbar schon das weitere Vorgehen besprochen.

„Der Plan der Bayern ist, ein Agreement zu finden mit dem Spieler. Dass man sagt: Wenn er wechselt, dann zu Bayern. Wenn Newcastle verkaufen muss, weil sie Geld brauchen wegen Financial Fairplay und weil sie die Champions League nicht schaffen, und er committed sich klar zu Bayern, dann hat Bayern die Chance, den Preis zu drücken“, führt ‚Bild‘-Chefreporter Christian Falk im ‚Bayern Insider‘ aus.

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Erst Olise, dann Díaz, dann Gordon?

Ob die Münchner Strategie von Erfolg gekrönt sein wird, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Die Vorzeichen könnten aber zumindest schlechter stehen, denn Gordon erhofft sich von einem Wechsel aus der Premier League an die Säbener Straße einen gewaltigen Leistungssprung à la Michael Olise (24) oder Luis Díaz (29).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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