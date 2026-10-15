Skhiri-Ersatz: Europameister rückt auf

Durch die schwerwiegende Verletzung von Ellyes Skhiri rückt Sommer-Neuzugang Gil Neves (18) vorzeitig ins Profiteam des 1. FC Köln auf. Der ‚Geissblog‘ zitiert Cheftrainer René Wagner: „Wir haben heute auf Gil Neves zurückgegriffen und mit einem Spieler aus der U21 aufgefüllt, den wir bei uns oben sehen wollen. Das werden wir auch in den nächsten Wochen machen.“

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Erst kürzlich noch war der portugiesische U17-Europameister von 2025 laut einer älteren Wagner-Aussage „noch kein Spieler, der ganz oben eingeplant ist“ und sollte „über die U21 den nächsten Schritt im Profifußball gehen“. Durch das Hinrunden-Aus von Abräumer Skhiri hat sich das Bild geändert. Neves war Anfang August aus der zweiten Mannschaft von Benfica Lissabon nach Köln gekommen. Bislang spielte der Mittelfeldmann sechsmal in der Regionalliga.