Der FC Liverpool geht im Werben um Bradley Barcola (23) offenbar in die Vollen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Verhandlungen mit Paris St. Germain über einen Transfer des Dribbelkünstlers das finale Stadium erreicht.

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Ein Durchbruch stehe unmittelbar bevor. Dabei hatten die Ablösevorstellungen zuletzt noch weit auseinandergelegen.

Während den Franzosen 170 Millionen Euro vorschweben, betrug Liverpools letztes Angebot 117 Millionen Euro. Dass Barcola selbst an die Anfield Road wechseln möchte, könnte den Ausschlag gegeben haben, dass sich die Parteien jetzt schnell aufeinander zubewegen.

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Kommt auch Sarr?

Zudem hat PSG in Mika Godts (21) und Maghnes Akliouche (24) schon Verstärkung für die offensiven Außenbahnen geholt. Derweil suchen die Reds weiterhin nach einem Nachfolger für den ablösefrei zu Trabzonspor gewechselten Mohamed Salah (34). Zusätzlich zu Barcola könnte nach FT-Infos Ismaïla Sarr (28) für fast 60 Millionen von Crystal Palace nach Liverpool kommen.