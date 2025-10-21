Irres Fußball-Wunder | Jeder hasst Vini

Fußballromantik pur

Rund 1.400 Einwohner leben im schwedischen Mjällby. Der zugehörige Fußballverein Mjällby AIF hat gestern für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Nach dem 2:0 bei IFK Göteborg belegt der Dorfverein uneinholbar die Tabellenspitze und ist schwedischer Meister. Eine unglaubliche Geschichte.

Vor gerade einmal neun Jahren rettete sich Mjällby am letzten Spieltag vor dem Abstieg in die 4. Liga. Seitdem begann langsam aber stetig der Aufschwung – und das ohne Investor. Die Gegebenheiten sind außergewöhnlich, aber wohl auch der Grund für das Fußballwunder. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist einzigartig. Das liegt wohl vor allem daran, dass viele Spieler in einer Art Studentenwohnheim zusammenleben.

Auch Trainer Anders Torstensson hat einen für den Profifußball eher unüblichen Weg hinter sich. Zehn Jahre diente er beim Militär, arbeitete dann als Schulleiter und seit Januar 2023 schließlich bei seinem Ex-Klub Mjällby als Trainer. Im Sommer 2024 wurde bei ihm eine chronische lymphatische Leukämie festgestellt. Dazu sagt Torstensson: „Eine Behandlung ist nicht nötig, also mache ich weiter. Es hätte 100 schlimmere Diagnosen geben können.“ Eine Aussage, die stellvertretend für den Willen und die Erfolgsgeschichte des Klubs steht.

Alles beim Alten

Vinicius Jr. fällt immer wieder durch Provokationen, Konflikte und negative Schlagzeilen auf. Dass der Brasilianer ein begnadeter Fußballer ist, ist klar. Dazu aber auch ein schwieriger Charakter. Im vergangenen Spiel von Real Madrid gab es wieder Zoff – mit Vini in der Hauptrolle.

In der Partie gegen den FC Getafe (1:0) sah Allan Nyom nach einem Foul, bei dem Vinicius etwas übertrieben abhob, die Rote Karte. Getafe-Profi Juan Iglesias ätzte daraufhin spanischen Medienberichten zufolge in Richtung des Brasilianers: „Deshalb hasst dich jeder. Lerne von deinen Mitspielern.“

Im Anschluss an das Spiel legte Iglesias nach: „Das sind Dinge, die auf dem Platz bleiben, aber es gibt Dinge, die nicht erlaubt sind. Und wenn kein Respekt gezeigt wird, kommt es zu solchen Vorfällen.“ Da mit Alex Sancris ein weiterer Getafe-Akteur vom Platz flog, bleibt alles beim Alten: Die Gegner werden bestraft, Vini macht, was er will.