Hummels‘ Top-Leistung: Drei große Ziele im Blick

In 466 Minuten mit Mats Hummels in der Abwehr kassierte Borussia Dortmund vor der gestrigen 1:2-Niederlage nur ein Gegentor. Dennoch saß der Weltmeister von 2014 zuletzt zweimal in Folge draußen. Ohne den 33-Jährigen setzte es sechs Gegentreffer in 253 Minuten.

Mit den Verpflichtungen von Niklas Süle (27/FC Bayern) und Nico Schlotterbeck (22/SC Freiburg) leitete Schwarz-Gelb einen Umbruch im Abwehrzentrum ein. Hummels soll ein Befürworter der Transfers gewesen sein, obwohl seine eigene Spielzeit zu leiden drohte.

Hummels in Topform

Doch acht Wochen nach Saisonstart ist klar: Mit dem Routinier ist die BVB-Deckung nach wie vor am sichersten. Auch gegen City machte der im Unterschied zur Vorsaison austrainiert wirkende Hummels ein fantastisches Spiel (FT-Note: 1,5).

Immer wieder rettete er in höchster Not, organisierte den Abwehrverbund und löste stressige Situationen mit großer Ruhe am Ball. Damit unterstrich Hummels, dass er nach wie vor beim BVB gesetzt sein sollte.

Flick schaut zu

Doch es gab noch weitere Bewerbungsschreiben. Schließlich saß Hansi Flick – der Hummels bislang außen vor ließ – auf der Tribüne. Süle und Schlotterbeck werden bei der WM im Winter ziemlich sicher dabei sein. Sitzt aber einer von ihnen in Dortmund für Hummels auf der Bank, wäre es nicht stringent, den Altmeister weiter zu ignorieren.

Am heutigen Donnerstag gab der Bundestrainer seinen Kader für die Nations League-Spiele in England und gegen Ungarn bekannt. Hummels wurde nicht nominiert. Richtung WM wird Flick aber nochmal genauer hingucken.

Die Vertragsfrage

Hummels‘ dritte Bewerbung am gestrigen Mittwoch: die für einen neuen Vertrag. Das Arbeitspapier des Ex-Münchners läuft am Saisonende aus. Sebastian Kehl ließ zuletzt offen, ob man nochmal verlängert. Man pflege einen „engen, wertschätzenden Austausch“ mit Hummels.

Dem Sportdirektor ist aber auch nicht entgangen, dass der Vize-Kapitän „dass gerade Mats allen noch mal zeigen möchte, wie gut und wichtig er noch sein kann“. Bei diesem Vorhaben ist Hummels auf einem sehr guten Weg. Das zeigen allein die nackten Zahlen.