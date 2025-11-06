Menü Suche
Offiziell Serie A

De Rossi folgt auf Vieira

von Lukas Hörster - Quelle: genoacfc.it
1 min.
Daniele De Rossi kann es nicht glauben @Maxppp

Daniele De Rossi ist zurück im Trainergeschäft. Der FC Genua teilt mit, dass der italienische Weltmeister von 2006 als Chefcoach beim Tabellen-18. der Serie A übernimmt. Dem Vernehmen nach erhält der 42-Jährige einen Vertrag bis Saisonende mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Genoa CFC
📝 Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.

La presentazione ai media con Diego Lopez, Chief of Football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori. 🔴🔵
Damit folgt De Rossi auf einen anderen prominenten Ex-Spieler: Patrick Vieira, 1998 Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft, war am vergangenen Samstag entlassen worden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Serie A
Genua
Daniele De Rossi

Serie A Serie A
Genua Logo FC Genua
Daniele De Rossi Daniele De Rossi
