De Rossi folgt auf Vieira
Daniele De Rossi ist zurück im Trainergeschäft. Der FC Genua teilt mit, dass der italienische Weltmeister von 2006 als Chefcoach beim Tabellen-18. der Serie A übernimmt. Dem Vernehmen nach erhält der 42-Jährige einen Vertrag bis Saisonende mit der Option auf eine weitere Spielzeit.
Genoa CFC @GenoaCFC – 13:05
📝 Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.Bei X ansehen
La presentazione ai media con Diego Lopez, Chief of Football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori. 🔴🔵
Damit folgt De Rossi auf einen anderen prominenten Ex-Spieler: Patrick Vieira, 1998 Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft, war am vergangenen Samstag entlassen worden.
