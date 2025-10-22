Heftige Vorwürfe: Großes Bosse-Beben in Wolfsburg?

„Wir haben uns vor einigen Monaten für diesen Weg entschieden und werden diesen Weg weitergehen“, wollte Sebastian Schindzielorz Anfang Oktober keine Trainerdiskussion zulassen. Allmählich scheint sich der Wind beim VfL Wolfsburg, der inzwischen auf den 15. Tabellenplatz abgerutscht ist, jedoch zu drehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge sind in den vergangenen Tagen einige Profis auf den Sportdirektor zugekommen, um eine Reihe von Problemen anzusprechen. Konkret sollen „Trainingsinhalte, Trainer-Entscheidungen sowie die Einstellungen einiger Mitspieler kritisiert“ worden sein.

Doch damit nicht genug: Im Vereinsumfeld nimmt, so berichtet das Boulevardblatt, der Eindruck zu, Cheftrainer Paul Simonis agiere nur als Marionette von Geschäftsführer Peter Christiansen. Der 50-jährige Däne hatte die sportlichen Geschicke beim VfL 2024 übernommen und war entsprechend maßgeblich bei der Installation von Simonis im zurückliegenden Sommer beteiligt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kritische Stimmen nehmen zu

Unabhängig davon dürfte eine zuletzt im Raum gestandene Verlängerung mit Christiansen schon jetzt in weite Ferne gerückt sein. Wie die ‚Bild‘ ausführt, wird seine Arbeit im Aufsichtsrat zunehmend kritisch gesehen. Dazu gehören neben der Kader-Zusammenstellung auch das kaum wahrnehmbare öffentliche Auftreten des Funktionärs.

Fakt ist: Nimmt die Abwärtsspirale weiter ihren Lauf, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis personelle Konsequenzen folgen. Eine Trennung sowohl von Simonis als auch von Christiansen scheint angesichts der aufgeführten Punkte alles andere als ausgeschlossen.