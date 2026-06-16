Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Schalke verliert Rennen um Soumaré

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sacha Tavolieri
Issa Soumaré treibt den Ball durchs Mittelfeld @Maxppp

Dem FC Schalke 04 geht offenbar ein Wunschspieler durch die Lappen. Laut Sacha Tavolieri hat sich Außenstürmer Issa Soumaré (25) für den Wechsel zu Stade Rennes entschieden. Die ebenfalls interessierten Klubs Schalke 04 und Feyenoord Rotterdam gehen leer aus, so der belgische Transferinsider.

Unter der Anzeige geht's weiter

Soumaré, der in der abgelaufenen Saison immerhin acht Treffer und fünf Vorlagen für den AC Le Havre sammelte, ist ablösefrei auf dem Markt. Den Sprung auf den WM-Zug verpasste der Senegalese nur knapp.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Ligue 1
Schalke 04
Rennes
Le Havre
Issa Soumaré

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Rennes Logo Stade Rennais FC
Le Havre Logo Le Havre AC
Issa Soumaré Issa Soumaré
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert