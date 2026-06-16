Schalke verliert Rennen um Soumaré

Dem FC Schalke 04 geht offenbar ein Wunschspieler durch die Lappen. Laut Sacha Tavolieri hat sich Außenstürmer Issa Soumaré (25) für den Wechsel zu Stade Rennes entschieden. Die ebenfalls interessierten Klubs Schalke 04 und Feyenoord Rotterdam gehen leer aus, so der belgische Transferinsider.

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Soumaré, der in der abgelaufenen Saison immerhin acht Treffer und fünf Vorlagen für den AC Le Havre sammelte, ist ablösefrei auf dem Markt. Den Sprung auf den WM-Zug verpasste der Senegalese nur knapp.