Klares Ziel: BVB will Nmecha-Nebenmann

Nichts weniger als ein Kaderumbruch kommt im Sommer auf Borussia Dortmund zu. Losgelöst von der angestrebten Verlängerung mit Nico Schlotterbeck (26) soll ein neuer Innenverteidiger sowie ein Unterschiedsspieler für den Flügel kommen. Felix Nmecha soll dabei eine der wichtigen Korsettstangen sein, der 25-Jährige soll aber Hilfe bekommen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll im Sommer ein neuer waschechter Sechser am Rheinlanddamm anheuern. Das Profil ist klar umrissen: „ein kampfstarker Staubsauger vor der Abwehr“.

Nmecha soll mehr Freiheiten bekommen

Das Kalkül ist dabei klar. Sportdirektor Sebastian Kehl hat Nmechas Spielanlage im Rahmen der gestrigen Vertragsverlängerung auf den Punkt gebracht: „Mit seinem raum- und gegnerüberwindenden Spiel tut er uns im Zentrum extrem gut und findet auch unter Druck immer wieder kreative Lösungen.“

Für dieses Spiel soll er ab der kommenden Saison noch mehr Freiheiten bekommen. Mit der nun feststehenden Verlängerung bis 2030 kann die konkrete Suche nach dem passenden Nebenmann beginnen.