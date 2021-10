United: Varane fällt einige Wochen aus

Raphaël Varane steht Manchester United vorerst nicht zur Verfügung. Wie die Red Devils mitteilen, zog sich der Innenverteidiger im Finale der UEFA Nations League gegen Spanien (2:1) eine Muskelverletzung im Leistenbereich zu, die ihn für „einige Wochen“ außer Gefecht setzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Varane ist seit diesem Sommer Teil von United und Leistungsträger in der Defensive. Für den französischen Nationalspieler zahlte Manchester im Sommer 40 Millionen Euro an Real Madrid. Seit seinem Debüt für United verpasste der 28-Jährige keine Partie in der Premier League und der Champions League.