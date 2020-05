Hainer: Bayern schuldlos an Nübel-Degradierung

Herbert Hainer will nichts davon wissen, dass der FC Bayern Schuld trägt am Stammplatz-Verlust von Torhüter Alexander Nübel bei Schalke 04. „Das würde ich nicht so sehen“, antwortete der Bayern-Präsident auf entsprechende Nachfrage im ‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘, „am Ende des Tages ist ein Verein selbst für sein Schicksal verantwortlich. Schalke hat sich so entschieden, dann müssen sie auch damit umgehen.“

Nach Nübels Patzern vor der Corona-Pause hatte sich Schalke-Trainer David Wagner dazu entschlossen, dem 23-Jährigen, dessen Wechsel nach München bereits feststeht, Markus Schubert vorzuziehen. Beim gestrigen Revierderby gegen Borussia Dortmund (0:4) ging dieser Schuss allerdings nach hinten los: Bei zwei Gegentoren sah Schubert alles andere als gut aus (FT-Note 5,5).