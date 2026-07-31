Trainingsstreik: Geldstrafe für Cancelo

João Cancelo pocht auf einen Transfer zum FC Barcelona und ergreift dafür drastische Maßnahmen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, ist der 32-Jährige bei seinem Stammverein Al Hilal nicht zum Training erschienen. Der saudi-arabische Spitzenklub hatte den Portugiesen nach dessen WM-Urlaub eigentlich für das Trainingslager in Österreich eingeplant.

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Hintergrund ist der weit fortgeschrittene Wechsel zu den Katalanen. Der Deal steht kurz vor dem Abschluss, da sich mittlerweile auch die Vereine geeinigt haben. Die Blaugrana zahlen rund zehn Millionen Euro für die Dienste des Außenverteidigers, der bereits in der vergangenen Rückrunde für den spanischen Meister auflief. Dass der Rechtsfuß dem Training fernbleibt, kommt beim Wüsten-Klub jedoch nicht gut an, weshalb Cancelo laut Medienberichten aus Saudi-Arabien mit einer Geldstrafe rechnen muss.