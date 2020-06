Bis Saisonende: Lallana verlängert bei Liverpool

Adam Lallana hat einer kurzfristigen Verlängerung seines auslaufenden Vertrags beim FC Liverpool zugestimmt. Die Reds erweitern das Arbeitspapier des 32-Jährigen bis zum Ende der aktuellen Saison. Unabhängig davon wird der Mittelfeldspieler seine Zelte beim amtierenden Champions League-Sieger nach insgesamt sechs Jahren abbrechen.

Jürgen Klopp schätzt Lallanas Entscheidung: „Ich weiß, wie begehrt Adam in diesem Moment bei anderen Klubs ist, die ihn für die nächste Saison haben wollen. Also ist dies für ihn eine Verpflichtung uns gegenüber und wir sind ihm dafür sehr dankbar.“

Adam Lallana has agreed a short-term extension that will enable him to complete the remainder of the 2019-20 season with the club 🙌