Verbleib in Dresden: Park verlässt Werder

Kyu-hyun Park (22) wechselt vom SV Werder Bremen zu Dynamo Dresden und wird mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Im Anschluss an die Leihe in der abgelaufenen Saison verpflichten die Dresdener den Linksverteidiger nun fest. 17 Pflichtspiele stehen seit dem vergangenen Sommer für Park zu Buche.

Der Koreaner sagt über seinen Wechsel: „Ich freue mich sehr, dass ich auch in den kommenden Jahren für Dynamo Dresden auf dem Platz stehen darf. Ich fühle mich hier sehr wohl und möchte gemeinsam mit dem Team den eingeschlagenen Weg weiterverfolgen. Wir haben eine starke Rückrunde gespielt, auf die wir in der nächsten Saison von Beginn an unbedingt aufbauen wollen.“ Sportgeschäftsführer Ralf Becker ergänzt: „Kyu-Hyun Park hat sich im vergangenen Jahr bei uns gut entwickelt und konnte sich gerade durch seine starken Leistungen im Saisonendspurt zuletzt in den Fokus rücken. Wir sind der Überzeugung, dass er uns mit seinem Zweikampfverhalten, seiner Dynamik und Aggressivität sowie seinem starken linken Fuß auch in der kommenden Saison helfen wird.“

