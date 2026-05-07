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Ex-Kompany-Liebling in die Bundesliga?

Ein halbes Jahr lang förderte Vincent Kompany seinen Ex-Schützling Maxime Estève beim FC Burnley. Stehen sich Trainer und Spieler bald in der Bundesliga gegenüber?

von Julian Jasch - Quelle: Sky Sports
1 min.
Maxime Esteve für Burnley im Einsatz @Maxppp

Bayer Leverkusen bekundet konkretes Interesse an Maxime Estève (23). Das ist einem Bericht von ‚Sky Sports‘ zu entnehmen, demzufolge auch zwei weitere Premier League-Klubs die Fühler nach dem Innenverteidiger vom FC Burnley ausgestreckt haben.

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Estève stand in der laufenden Spielzeit in 32 Ligapartien von Beginn an auf dem Rasen, zweimal sogar als Kapitän. Den Abstieg konnte der Franzose, der auf der Insel langfristig bis 2030 unter Vertrag steht, aber nicht verhindern. Ob er den Gang in die Championship mit antreten wird?

Bayer könnte einen linksfüßigen Abwehrspieler jedenfalls gut gebrauchen – nach dem Abgang von Piero Hincapié (24/FC Arsenal) und der Leihe von Jeanuël Belocian (21/VfL Wolfsburg) findet sich ein solcher nicht mehr im Kader wieder.

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Bald gegen Kompany?

Übrigens: Bevor Estève im Sommer 2024 für zwölf Millionen Euro von Burnley festverpflichtet wurde, war er dort sechs Monate leihweise unter Vincent Kompany zum Einsatz gekommen. Der Bayern-Coach versuchte im vergangenen Sommer sogar vergeblich, seinen ehemaligen Schützling an die Säbener Straße lotsen. Nun versucht der Ligarivale aus Leverkusen sein Glück.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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