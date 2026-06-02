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Premier League

150 Millionen für Rayan?

von Fabian Ley - Quelle: The Athletic
1 min.
Rayan bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Im Zuge der Unterschrift beim AFC Bournemouth hat sich Rayan (19) eine stattliche Ausstiegsklausel in seinen bis 2031 datierten Vertrag einbauen lassen. Laut ‚The Athletic‘ beläuft sich der Passus, der ab dem Winter-Transferfenster gültig ist, auf satte 150 Millionen Euro. Für diesen Sommer gelte die Exit-Option noch nicht.

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Erst im Januar war Rayan für rund 30 Millionen aus seiner brasilianischen Heimat von Vasco da Gama nach Bournemouth gewechselt. In der Premier League überzeugte der trickreiche Außenstürmer auf Anhieb, markierte in 15 Einsätzen fünf Tore und zwei Assists. Dank seiner Leistungen verdiente sich der Youngster das WM-Ticket mit der Seleção, für die er am Sonntag in seinem zweiten Länderspiel gegen Panama (6:2) den ersten Treffer erzielte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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