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Bundesliga

Bisseck reagiert auf Bayern-Interesse

von Tobias Feldhoff - Quelle: DAZN
1 min.
Yann Bisseck vor einer Champions League-Partie von Inter Mailand @Maxppp

Yann Bisseck (25) von Inter Mailand fühlt sich vom kolportierten Interesse des FC Bayern geschmeichelt, will den Gerüchten aber zur Stunde nicht zu viel Bedeutung beimessen. „Ich bin glücklich in Mailand – sehr glücklich. Natürlich ist es immer schön, mit großen Vereinen in Verbindung gebracht zu werden, aber im Moment denke ich darüber nicht nach. Ich möchte jetzt einfach abschalten. Dann werden wir weitersehen“, sagte der Innenverteidiger im Anschluss an das finale Saisonspiel von Inter gegen den FC Bologna (3:3) bei ‚DAZN‘.

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Sowohl die ‚Gazzetta dello Sport‘ als auch Fabrizio Romano berichteten im Laufe der Woche, dass Bisseck in München zu den Kandidaten für eine Verpflichtung im Sommer zählt. Bei Inter steht der Innenverteidiger, der den Sprung auf den WM-Zug knapp verpasste, noch bis 2029 unter Vertrag. Die Nerazzurri wiederum können sich dem Vernehmen nach vorstellen, Bisseck in diesem Sommer zu verkaufen. Bei rund 40 Millionen Euro soll die Forderung liegen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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