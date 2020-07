Champions League-Auslosung: Alle Infos

Die Konstellation

Wegen der Verbreitung des Coronavirus in Europa musste das Achtelfinale der Champions League im März unterbrochen werden. Atalanta Bergamo, Atlético Madrid, Paris St. Germain und der deutsche Vertreter RB Leipzig stehen bereits als Viertelfinalisten fest.

Am 7. Und 8. August ermitteln der FC Bayern gegen Chelsea (Hinspiel: 3:0), Juventus Turin gegen Olympique Lyon (0:1), Manchester City gegen Real Madrid (2:1) und der FC Barcelona gegen die SSC Neapel (1:1) die weiteren Teilnehmer für das Finalturnier.

Das Finalturnier

Erstmals in der Geschichte der Champions League wird der Sieger bei einem Kurzturnier ausgespielt. Im K.O.-Modus (ein Spiel pro Runde) ermitteln die besten acht Teams der Saison den Sieger der Königsklasse. Das Turnier startet am 12. August in Portugals Hauptstadt Lissabon. Am 23. August findet dort auch das Finale statt.