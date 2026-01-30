Menü Suche
Kommentar 9
Bundesliga

Last-Minute-Versuch bei Gnabry

Serge Gnabry ist Anfang des Jahres in sein letztes halbes Vertragsjahr beim FC Bayern eingebogen. Obwohl der Offensivspieler kurz vor einer Verlängerung an der Säbener Straße steht, versucht ein englischer Topklub offenbar sein Glück.

von Julian Jasch - Quelle: Bayern Insider
1 min.
Serge Gnabry beim Warmmachen @Maxppp

Tottenham Hotspur soll sich bei Serge Gnabry (30) nach einer Zusammenarbeit erkundigt haben. Das ist der neuesten Ausgabe des ‚Bild‘-Podcasts ‚Bayern Insider‘ zu entnehmen. Der Offensivallrounder habe den Spurs aber schon zu verstehen gegeben, dass er voraussichtlich beim FC Bayern bleibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

An der Säbener Straße steht der 57-fache deutsche Nationalspieler lediglich bis zum Sommer unter Vertrag, die Parteien sind sich aber längst über einen frischen Zweijahresvertrag inklusive marginaler Gehaltseinbußen einig geworden. Mit einem Vollzug wird zeitnah gerechnet.

Nach einem längeren Formtief hat sich Gnabry seit der Amtsübernahme von Vincent Kompany wieder stabilisiert. Nicht nur die 15 Scorerpunkte in der laufenden Saison überzeugten die Bayern-Verantwortlichen, auch als Teamleader wird der Rechtsfuß angesehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
FC Bayern
Spurs
Serge Gnabry

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Serge Gnabry Serge Gnabry
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert