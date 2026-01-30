Last-Minute-Versuch bei Gnabry

Tottenham Hotspur soll sich bei Serge Gnabry (30) nach einer Zusammenarbeit erkundigt haben. Das ist der neuesten Ausgabe des ‚Bild‘-Podcasts ‚Bayern Insider‘ zu entnehmen. Der Offensivallrounder habe den Spurs aber schon zu verstehen gegeben, dass er voraussichtlich beim FC Bayern bleibt.

An der Säbener Straße steht der 57-fache deutsche Nationalspieler lediglich bis zum Sommer unter Vertrag, die Parteien sind sich aber längst über einen frischen Zweijahresvertrag inklusive marginaler Gehaltseinbußen einig geworden. Mit einem Vollzug wird zeitnah gerechnet.

Nach einem längeren Formtief hat sich Gnabry seit der Amtsübernahme von Vincent Kompany wieder stabilisiert. Nicht nur die 15 Scorerpunkte in der laufenden Saison überzeugten die Bayern-Verantwortlichen, auch als Teamleader wird der Rechtsfuß angesehen.