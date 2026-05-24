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Werder: Thiounes klarer Wunschspieler

von Tobias Feldhoff - Quelle: DeichStube
1 min.
Cameron Puertas schaut etwas mürrisch zur Seite @Maxppp

Daniel Thioune würde auch in der kommenden Saison gerne auf den bisherigen Leihspieler Cameron Puertas (27) zurückgreifen. „Cameron Puertas ist zum Beispiel ein Spieler, den ich auch in der neuen Saison sehr gerne wieder hier begrüßen würde, da er unsere Ballbesitzwerte enorm gesteigert hat und zudem sehr laufstark ist“, stellt der Cheftrainer von Werder Bremen im Interview mit der ‚DeichStube‘ klar. Allerdings müsse man „abwarten, welche Möglichkeiten wir dort haben“.

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Puertas ist noch bis Ende Juni von Al Qadsiah an Werder verliehen. Die Kaufoption liegt bei etwa zehn Millionen Euro. Diese Summe würden die Bremer gerne noch drücken, auch wenn durch den Verkauf von Mio Backhauss (22) an den SC Freiburg durchaus Budget vorhanden wäre. Puertas ließ zuletzt ebenfalls durchblicken, die Zusammenarbeit gerne fortsetzen zu wollen: „Mir würde es gefallen, bei Werder zu bleiben. Das kann ich mir gut vorstellen, allerdings entscheide ich nicht selbst darüber. Ich lasse es auf mich zukommen.“

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