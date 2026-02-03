Menü Suche
Werder: 10-Millionen-Angebot für Friedl

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Der VfL Wolfsburg hat es auf der Suche nach Innenverteidigern auch bei der Konkurrenz versucht. ‚Sky‘ berichtet, dass die Wölfe dem SV Werder Bremen im Januar ein Angebot von über zehn Millionen Euro für Kapitän Marco Friedl unterbreitet haben. Der 27-Jährige selbst habe sich jedoch bewusst gegen einen Wechsel entschieden, da er mit Werder den Klassenerhalt schaffen will.

Stattdessen schlugen die Wölfe am gestrigen Deadline Day zweimal anderweitig zu. Jeanuël Belocian (20) kommt auf Leihbasis von Bayer Leverkusen, Jonas Adjetey (22) für zehn Millionen Euro vom FC Basel.

