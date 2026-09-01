Ibrahim Mbaye (18) wechselt in die Premier League. Aston Villa eist den hoch gehandelten Flügelstürmer für kolportierte 55 Millionen Euro von Paris St. Germain los. Auf der Insel unterschreibt er langfristig.

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Aston Villa is delighted to announce the signing of Ibrahim Mbaye from Paris Saint-Germain 🇸🇳 pic.twitter.com/Pr0lTJ01DR — Aston Villa (@AstonVilla) September 1, 2026

Lange Zeit befand sich der FC Liverpool in der Favoritenrolle, man wollte die Ablöseforderungen von PSG aber nicht erfüllen. Auch Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund gehen leer aus. Die Gunst der Stunde nutzten die Villans, die zudem kurz vor der Verpflichtung von Taylor Harwood-Bellis (24/FC Southampton) stehen.