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Offiziell Premier League

55 Millionen: Mbaye verlässt PSG

von Julian Jasch
1 min.
Ibrahim Mbaye im Trikot von Paris St. Germain @Maxppp

Ibrahim Mbaye (18) wechselt in die Premier League. Aston Villa eist den hoch gehandelten Flügelstürmer für kolportierte 55 Millionen Euro von Paris St. Germain los. Auf der Insel unterschreibt er langfristig.

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Lange Zeit befand sich der FC Liverpool in der Favoritenrolle, man wollte die Ablöseforderungen von PSG aber nicht erfüllen. Auch Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund gehen leer aus. Die Gunst der Stunde nutzten die Villans, die zudem kurz vor der Verpflichtung von Taylor Harwood-Bellis (24/FC Southampton) stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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