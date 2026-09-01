Premier League
55 Millionen: Mbaye verlässt PSG
1 min.
@Maxppp
Ibrahim Mbaye (18) wechselt in die Premier League. Aston Villa eist den hoch gehandelten Flügelstürmer für kolportierte 55 Millionen Euro von Paris St. Germain los. Auf der Insel unterschreibt er langfristig.
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Fast and fearless 💨— Aston Villa (@AstonVilla) September 1, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Ibrahim Mbaye from Paris Saint-Germain 🇸🇳 pic.twitter.com/Pr0lTJ01DR
Lange Zeit befand sich der FC Liverpool in der Favoritenrolle, man wollte die Ablöseforderungen von PSG aber nicht erfüllen. Auch Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund gehen leer aus. Die Gunst der Stunde nutzten die Villans, die zudem kurz vor der Verpflichtung von Taylor Harwood-Bellis (24/FC Southampton) stehen.
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