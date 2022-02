Pizzi vor Wechsel zu Basaksehir

Benfica wird Routinier Pizzi wohl an Basaksehir abgeben. Wie das türkische Sportportal ‚Sporx‘ berichtet, ist der Wechsel des Offensivspielers in die Türkei bereits in trockenen Tüchern. Der 32-Jährige soll per Leihe nach Istanbul kommen und schon in Kürze seinen Vertrag beim Süper Lig-Klub unterzeichnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits am vergangenen Samstag äußerte sich Basaksehir-Präsident Göksel Gümüsdag nach dem Spiel gegen Fenerbahce (1:0) zum Portugiesen: „Unsere Verhandlungen mit dem Spieler von Benfica gehen weiter. Ich glaube, dass wir diese zu einem positiven Ende führen werden.“ Dies ist den Offiziellen des Vereins nun offenbar gelungen.