70 Millionen: Freiburg verkauft Manzambi

Eigentlich zwar zwischen Johan Manzambi, dem SC Freiburg und Newcastle United schon alles klar. Der Schweizer sollte für knapp 60 Millionen Euro zu den Magpies wechseln. Im letzten Moment ist aber Aston Villa dazwischengegrätscht und bekommt den Zuschlag.

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Davon profitiert der SC. Die Villans verpflichten Johan Manzambi und greifen für den 20-Jährigen tief in die Tasche. Dem Vernehmen nach zahlt der Champions League-Teilnehmer 70 Millionen Euro für Manzambi.

It's official 🤩



Aston Villa is delighted to announce the signing of Johan Manzambi 🇨🇭 pic.twitter.com/5s2U39k0oQ — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 17, 2026

Nach der WM nicht mehr zu halten

SCF-Sportvorstand Jochen Saier sagt über Manzambi: „Der gemeinsame Weg von der U19 ins Europa League-Finale war sowohl für Johan als auch für uns besonders. Nach wirklich intensiven Gesprächen und Verhandlungen in den vergangenen Wochen profitieren beide Seiten von der gefundenen Lösung“

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Der Sport-Club hätte den offensiven Mittelfeldspieler nur zu gerne noch eine Saison gehalten. Durch seine überragenden Leistungen bei der Weltmeisterschaft hat sich der Rechtsfuß in die Notizbücher der Topklubs gespielt, sein Preis ist explodiert.

Rekorde pulverisiert

Für die Breisgauer sind die 70 Millionen absoluter Rekord. Bislang hielten Kevin Schade (24/FC Brentford) und Merlin Röhl (24/FC Everton) mit jeweils 25 Millionen den Rekord für den teuersten Verkauf. Diesen hat Manzambi pulverisiert.