Borussia Mönchengladbach gehen die Offensivkräfte aus. Wie aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervorgeht, werden im morgigen Bundesligaspiel bei Mainz 05 (20:30 Uhr) aller Voraussicht nach Franck Honorat (29/Wadenprobleme) sowie Tim Kleindienst (30/Probleme mit der OP-Wunde) und auch erneut Robin Hack (27/Knieprobleme) und Florian Neuhaus (28/muskuläre Probleme) fehlen.

Besonders bitter ist der Rückschlag bei Kapitän Kleindienst, der gerade erst seine ersten Spielminuten nach seiner Meniskusverletzung gesammelt hat. In Mainz müssen nun andere Kräfte in die Bresche springen: Die Spielgestalter Giovanni Reyna (23) und Kevin Stöger (32) enttäuschten zwar beim Pokal-Aus gegen den FC St. Pauli (1:2), erhalten aber wohl notgedrungen eine weitere Startelf-Chance.