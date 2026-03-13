Menü Suche
Frohe Kunde aus dem Leipziger Lazarett

von Dominik Sandler - Quelle: rbleipzig.com
Assan Ouédraogo im RB-Dress @Maxppp

Die Verletztenliste bei RB Leipzig wird immer überschaubarer. Schon für das Duell beim VfB Stuttgart am Sonntag (19:30 Uhr) kehrt Xaver Schlager (28) in den Kader zurück. Nationalspieler Assan Ouédraogo (19) absolvierte in dieser Woche Teile des Mannschaftstrainings, ist gegen den VfB aber noch keine Option.

Der Bundesligist teilt außerdem mit, dass Péter Gulécsi (35) mit Knieproblemen bis zur Länderspielpause in zwei Wochen fehlen wird. Außenverteidiger Kosta Nedeljkovic (20) fehlt aktuell mit Rückenproblemen. Einen genauen Zeitpunkt für seine Rückkehr gibt es noch nicht.

