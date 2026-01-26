Super League
Basel stellt neuen Coach vor
1 min.
@Maxppp
Sandro Wagner wird nicht neuer Trainer des FC Basel. Der Schweizer Erstligist präsentiert Stephan Lichtsteiner als neuen Chef an der Seitenlinie. Der 42-Jährige übernimmt ab sofort für den freigestellten Ludovic Magnin.
FC Basel 1893 @FCBasel1893 – 20:34
ℹ️ 𝙎𝙩𝙚𝙥𝙝𝙖𝙣 𝙇𝙞𝙘𝙝𝙩𝙨𝙩𝙚𝙞𝙣𝙚𝙧 𝙞𝙨𝙩 𝙣𝙚𝙪𝙚𝙧 𝙁𝘾𝘽-𝘾𝙝𝙚𝙛𝙩𝙧𝙖𝙞𝙣𝙚𝙧
„Wir kennen Stephan bereits aus der Nachwuchsabteilung und ich habe dort schon über zwei Jahre mit ihm direkt zusammengearbeitet. Er bringt ein großes taktisches Verständnis mit und versteht es seit jeher, seine Teams mitzureißen und als Kollektiv besser zu machen“, sagt Sportdirektor Daniel Stucki.
