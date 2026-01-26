Basel stellt neuen Coach vor

Sandro Wagner wird nicht neuer Trainer des FC Basel. Der Schweizer Erstligist präsentiert Stephan Lichtsteiner als neuen Chef an der Seitenlinie. Der 42-Jährige übernimmt ab sofort für den freigestellten Ludovic Magnin.

„Wir kennen Stephan bereits aus der Nachwuchsabteilung und ich habe dort schon über zwei Jahre mit ihm direkt zusammengearbeitet. Er bringt ein großes taktisches Verständnis mit und versteht es seit jeher, seine Teams mitzureißen und als Kollektiv besser zu machen“, sagt Sportdirektor Daniel Stucki.