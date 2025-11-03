Füllkrug-Berater heizt Wechselgerüchte an

Niclas Füllkrug wird das Kapitel West Ham United womöglich bald beenden. „Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren, aber ich glaube, es kann schon Sinn machen, dass man da was verändert“, erklärt Spielerberater Thorsten Wirth von Füllkrugs Berater-Agentur ROOF im ‚TOMorrow Business Podcast‘ mit Journalist Tom Junkersdorf.

Füllkrug war im Sommer 2024 für rund 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt. Wirth sagt über die Entscheidung: „Wahrscheinlich würden das viele unterschreiben, die Niclas als ganz klassischen Strafraum-Stürmer sehen – starkes Kopfballspiel, physisch stark, kann den Ball abschirmen – also eigentlich wie für die Premier League gemacht.“

„Müssen wir nichts schönreden“

Doch in England läuft es für den 24-fachen DFB-Nationalspieler (14 Tore) überhaupt nicht wie gewünscht. „Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden“, gibt Wirth offen und in aller Deutlichkeit zu.

Der Spielerberater kündigt Gespräche an und öffnet die Tür für einen erneuten Wechsel: „Dann muss man mit dem Spieler, mit dem Verein sprechen und schauen: Wie lange gibt man dem Ganzen noch Zeit? Oder ist es vielleicht schon der Moment, um zu reagieren?“ Berichten zufolge hat Füllkrug einen Markt in Italien.

Verletzungspech nimmt nicht ab

Während Füllkrug in seiner ersten West Ham-Saison in 20 Partien auf drei Tore und zwei Vorlagen kam, stehen in der laufenden Spielzeit nach sieben Einsätzen noch null Scorerpunkte zu Buche. Der 32-Jährige wird dabei immer wieder von Verletzungsrückschlägen ausgebremst. Auch aktuell fehlt der Rechtsfuß wegen eines Muskelbündelrisses.

„Immer wieder in einer Phase, wo du gesagt hast: Jetzt kommt er, jetzt wird er England zeigen, dass es nicht nur eine gute EM war und danach nichts mehr kommt – kam wieder eine Verletzung und das ist schade. Da hat er ein bisschen ein negatives Momentum und auch Pech gehabt“, so Wirth. Gut möglich, dass Füllkrug sein Glück bald andernorts suchen wird. Sein Vertrag bei den Hammers läuft bis 2028.