Freund spricht über Chelsea-Gerücht

Christoph Freund hat sich zu den Gerüchten über einen Wechsel zum FC Chelsea geäußert. Am Rande des gestrigen 1:1 bei den Blues erzählte der Sportdirektor von RB Salzburg bei ‚Sky Austria‘ von einem Gespräch: „Die neuen Besitzer sind interessiert, wie wir das mit jungen Spielern machen, wie wir sie in die erste Mannschaft integrieren. Das macht man mit anderen Vereinen aber auch immer wieder – that‘s it.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dementieren wollte Freund ein mögliches Engagement in London aber nicht. „Man soll im Fußball nie etwas ganz ausschließen und Chelsea ist so ein riesiger Verein. Aber ich bin Sportdirektor in Salzburg und mir macht es Riesenspaß“, so der 45-Jährige, der seit 2006 für RB arbeitet.