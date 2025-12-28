Menü Suche
Ajax will sich in der Premier League bedienen

von Leon Morsbach - Quelle: Fabrizio Romano
Quilindschy Hartman im Burnley-Trikot @Maxppp

Ajax Amsterdam hat einen Spieler von der Insel ins Visier genommen. Wie Fabrizio Romano berichtet, zeigt der Eredivisie-Vertreter Interesse an Quilindschy Hartman und hat bereits Gespräche mit dem FC Burnley über einen Transfer aufgenommen. Der 24-jährige Linksverteidiger sei für den Januar eines der Hauptziele des niederländischen Traditionsklubs.

Hartman war erst im vergangenen Sommer für eine Ablöse von rund zehn Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam zu Burnley gewechselt. Seitdem kommt der Linksfuß in der Premier Leaguze auf 15 Einsätze, in denen er vier Tore vorbereiten konnte. Sein Vertrag beim englischen Erstligisten läuft noch bis 2029.

