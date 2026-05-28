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Bundesliga

Mega-Überraschung um Bayer-Wunschlösung Luís

Zuletzt kristallisierte sich Filipe Luís als Wunschlösung von Bayer Leverkusen heraus. Jetzt bahnt sich allerdings eine große Kehrtwende um den brasilianischen Fußballtrainer an.

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Filipe Luis @Maxppp

Bayer Leverkusen geht im Werben um Wunschkandidat Filipe Luís offenbar leer aus. Stattdessen übernimmt der begehrte Übungsleiter nach Informationen von Fabrizio Romano bei der AS Monaco.

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Generaldirektor Thiago Scuro habe im Hintergrund an dem Überraschungsdeal gearbeitet, der ihm nun geglückt sei. Luís winkt im Fürstentum eine Anstellung bis 2028. Damit ist auch klar, dass Sébastien Pocognoli den Posten nach etwas mehr als einem halben Jahr schon wieder räumen muss.

Fakt ist auch, dass sich der Werksklub nach einem anderen Coach umsehen muss. Luís, der mit Flamengo in weniger als zwei Jahren acht Titel gewonnen hatte, wurde zuletzt von den Bayer-Bossen als Wunschlösung auserkoren.

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Alternativ wurden außerdem Andoni Iraola (AFC Bournemouth) und Oliver Glasner (Crystal Palace) gehandelt, die aber lieber auf der Insel weiterarbeiten würden. In Leverkusen muss man die Suche nach einem Nachfolger für den vor dem Aus stehenden Kasper Hjulmand womöglich neu aufrollen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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