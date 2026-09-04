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Talisca setzt Unterschrift

von Lukas Weinstock
Anderson Talisca rauft sich die Haare @Maxppp

Anderson Talisca hat nach seinem Abgang von Fenerbahce einen neuen Arbeitgeber gefunden. Ab sofort geht der 32-jährige Brasilianer für den arabischen Erstligisten Al Jazirah auf Torejagd.

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Taliscas Vertrag bei Fener war am gestrigen Donnerstag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden. Für den Offensivmann, der durch Aufenthalte bei Benfica Lissabon und Besiktas bekannt ist, ist es das erste Engagement in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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