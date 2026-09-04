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Bundesliga

FC Bayern: Musiala kehrt zurück

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Jamal Musiala hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen @Maxppp
Schalke 04 FC Bayern

Jamal Musiala wird beim morgigen Spiel bei Schalke 04 (18:30 Uhr) erstmals in dieser Pflichtspielsaison im Kader des FC Bayern stehen. Das berichtet ‚Sky‘. Schon seit mehreren Tagen befand sich der 23-jährige Offensivmann wieder im Mannschaftstraining.

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Die Vorgeschichte: In Folge eine Medikamentenumstellung erlitt Musiala in der Vorbereitung zwei Absencen, durch die seine neurologische Dysfunktion öffentlich wurde. Mittlerweile scheinen die Probleme aber wieder im Griff zu sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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