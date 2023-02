Chelsea: LA als Ausweg für Santos?

LA Galaxy streckt die Fühler nach Andrey Santos vom FC Chelsea aus. Laut ‚Goal.com‘ ist der Klub aus der MLS bereit, Chelseas Bedingungen für eine Leihe zu akzeptieren. Jedoch soll der 18-Jährige selbst nicht von einem Engagement in der nordamerikanischen Liga angetan sein. Somit rückt ein Leihgeschäft mit dem brasilianischen Erstligisten Vasco da Gama in den Fokus, den der Youngster im Januar für 12,5 Millionen Euro in Richtung London verließ.

Hintergrund eines erneuten Wechsels ist, dass Santos in England keine Arbeitserlaubnis erhielt. Der geplante Leih-Deal mit Palmeiras zerschlug sich gestern. Die Forderungen der Blues und des brasilianischen Mittelfeldspielers waren dabei der ausschlaggebende Grund.

