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Wechselwunsch: Dompé informiert den HSV

von Julian Jasch - Quelle: Hamburger Morgenpost
Jean-Luc Dompé im HSV-Dress @Maxppp

Die Anzeichen verdichten sich, dass Jean-Luc Dompé (30) den Hamburger SV in diesem Sommer nach vier Jahren verlassen wird. Die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet vom entsprechenden Wechselwunsch des Flügelflitzers. Zudem sondiere die Spielerseite schon den Markt nach Alternativen.

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Dompé, der in der abgelaufenen Spielzeit 21 Einsätze (drei Treffer) verbuchte, habe dem HSV bereits mitgeteilt, dass er sich sportlich wieder eine größere Rolle wünsche. Diese wird ihm bei den Rothosen aber vermutlich nicht in Aussicht gestellt. Entsprechend dürfte es ein Jahr vor Vertragsende auf einen Transfer hinauslaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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