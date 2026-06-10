BVB: Guirassy-Verkauf diese Woche?

Bei Borussia Dortmund bemüht man sich zumindest öffentlich darum, Serhou Guirassy zu halten. Medienberichte aus der Türkei zeichnen aber schon lange ein anderes Bild, dort wird der 30-jährige Torjäger ziemlich heiß als Neuzugang bei Fenerbahce gehandelt.

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Schon Ende Mai berichtete der Journalist Yagiz Sabuncuoglu, dass sich Aziz Yildirim mit Guirassy und auch mit dem BVB auf einen Wechsel geeinigt habe für den Fall, dass er die Präsidentschaftswahl bei Fener gewinnen wird. Mittlerweile hat Yildirim sich tatsächlich durchgesetzt – wird er nun Guirassy holen?

Laut Sabuncuoglu läuft es weiterhin darauf hinaus. Noch in dieser Woche komme es zu einem Treffen zwischen Fener und dem BVB. Dabei soll der Transfer schriftlich fixiert werden, ehe Guirassys Berater nach Istanbul fliegen werde.

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Bei welchem Klub seht ihr Serhou Guirassy in der kommenden Saison? BVB Fenerbahce Aston Villa einem anderen Verein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auch andere Klubs noch im Rennen?

Dazu passt weniger: In deutschen Medien war zuletzt erst vom frischen Interesse von Aston Villa an Guirassy zu lesen. Einen Wechsel nach Saudi-Arabien soll der Guineer mittlerweile ausschließen.

Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028 und beinhaltet eine Ausstiegsklausel über 35 Millionen Euro für wenige absolute Topklubs, zu denen Fener und Villa nicht zählen. Als Ablöse ruft der BVB dem Vernehmen nach 40 Millionen auf.